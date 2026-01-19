PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Scheuerlenstraße: Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 15.01.2026, gegen 11:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer / unbekannte Fahrerin eines dunklen BMW die Scheuerlenstraße in Titisee-Neustadt. Hierbei wurde im Vorbeifahren der linke Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw beschädigt. Der / Die bislang unbekannte Fahrzeugführer/-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten Autofahrer machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/9177-0, oder dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

