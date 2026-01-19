PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, den 18.01.2026, zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in Emmendingen eingebrochen und haben dieses nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein Bargeldbetrag entwendet.

Auch in der Wöpplinsberger Straße in Emmendingen kam es zwischen 14:50 Uhr und 20:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, Schmuck und Handtaschen in bislang unbekannter Schadenshöhe.

Es ist nicht auszuschließen, dass zwischen beiden Taten ein Tatzusammenhang besteht.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

