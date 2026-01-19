Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag, 16.01.2026 zwischen 17.40 Uhr und 22.30 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Adalbert-Stifter-Straße. Über den Balkon drangen der oder die Täter gewaltsam in die Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Nach jetzigem Stand wurden zwei Goldketten entwendet. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Adalbert-Stifter-Straße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621/1760 in Verbindung zu setzen.

