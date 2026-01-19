Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Anbau von Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 15.01.2026, 08.50 Uhr und Freitag, 16.01.2026, 12.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Stüdlestraße. Im Anbau des Einfamilienhauses wurden die Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht und Schränke durchwühlt. Was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Stüdlestraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden. Außerdem werden Anwohnende gebeten, Ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen.

