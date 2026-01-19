PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Anbau von Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag, 15.01.2026, 08.50 Uhr und Freitag, 16.01.2026, 12.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Stüdlestraße. Im Anbau des Einfamilienhauses wurden die Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht und Schränke durchwühlt. Was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Stüdlestraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden. Außerdem werden Anwohnende gebeten, Ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen.

md/ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Arpad Kurgyis
Telefon: 0761 882-1019
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:48

    POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfallflucht in der Bismarckallee - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, den 17.01.2026, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Bismarckallee in Freiburg, auf Höhe der Taxistellplätze am Hauptbahnhof, zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Lkw mit blauer Aufschrift stand zum Beladen auf dem Parkstreifen. Ein vorbeifahrender weißer Transporter kollidierte mit diesem Lkw und verursachte Sachschaden. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:30

    POL-FR: Kenzingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Kenzingen und Hecklingen

    Freiburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am heutigen Morgen, 19.01.2026, gegen 5.55 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Kenzingen und Hecklingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Pkw ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:24

    POL-FR: Wehr: Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Samstag, 17.01.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kreuzmattstraße in Wehr, bei dem ein Auto mit einer Mauer zusammengestoßen war. Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer habe die Kreuzmattstraße vermutlich von Wehr in Richtung Öflingen befahren. Kurz vor der Wehratalstraße sei er in einer Linkskurve aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren