Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Samstag, 17.01.2026, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kreuzmattstraße in Wehr, bei dem ein Auto mit einer Mauer zusammengestoßen war.

Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer habe die Kreuzmattstraße vermutlich von Wehr in Richtung Öflingen befahren. Kurz vor der Wehratalstraße sei er in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf überfuhr er den dortigen Gehweg und kollidierte seitlich mit einer angrenzenden Mauer. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Zeugen meldeten kurz darauf den verunfallten Wagen der Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte ein 36 Jahre alter, alkoholisierter Mann angetroffen werden. Gegen ihn ergab sich der Verdacht, dass er der Fahrer des Unfallfahrzeugs war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben in Bezug darauf, wann sich der Verkehrsunfall konkret zugetragen haben soll, sucht das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-90) weitere Zeugen, die Angaben dazu machen können, seit wann der verunfallte Pkw des 36-Jährigen an der Unfallstelle stand.

ak

