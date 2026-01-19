Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Parteien geraten in Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung mit Körperverletzung kam es am Samstag, 17.01.2026 gegen 17.20 Uhr in der Hauptstraße. Auf Höhe des dortigen China Restaurant gerieten die Kontrahenten aufgrund einer Meinungsverschiedenheit aneinander, bei der einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Durch eine Gruppe Zeugen konnten die Streitenden getrennt werden. Weitere Zeugen waren ebenfalls vor Ort, verließen aber die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 in Verbindung zu setzen.

