PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: 70 Jahre alter Mann tödlich verletzt/Mordkommission ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Seit dem frühen Neujahrsmorgen des 1. Januar 2026 ermittelt die Polizei Gelsenkirchen im Fall eines Tötungsdelikts im Stadtteil Beckhausen. Um 6.50 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einer Wohnung an der Braukämper Straße gerufen. Dort fanden sie einen 70-jährigen Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit mit tödlichen Stichverletzungen sowie seine 69-jährige, leicht verletzte Ehefrau vor. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu etwaigen weiteren Beteiligten dauern an. Die Obduktion des Verstorbenen ist für heute geplant.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:37

    POL-GE: Weitere Schwere Brandstiftung in Gelsenkirchen-Feldmark

    Gelsenkirchen (ots) - Am 01.01.2026, um 0:57 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Küppersbuschstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Es stand eine ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:33

    POL-GE: Schwere Brandstiftung in Gelsenkirchen-Feldmark

    Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 31.12.2025, um 22:52 Uhr, wurde der Feuerwehr über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einem in Kippstellung befindlichen Fenster eines Mehrfamilienhauses auf der Pothmannstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort zerbarst die Fensterscheibe und es schlugen hohe Flammen aus dem Fenster. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:31

    POL-GE: Böllerwurf auf Funkstreifenwagen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 01.01.2026, um 1:35 Uhr, warf ein 17-jähriger Gelsenkirchener an der Kreuzung Ringstraße / Hauptstraße in Gelsenkirchen gezielt einen Feuerwerkskörper auf einen vorbeifahrenden Funkstreifenwagen. Der Feuerwerkskörper prallte gegen die linke Seite des Funkstreifenwagens und explodierte. Der 17-jährige flüchtete zunächst fußläufig, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren