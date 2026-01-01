Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: 70 Jahre alter Mann tödlich verletzt/Mordkommission ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Seit dem frühen Neujahrsmorgen des 1. Januar 2026 ermittelt die Polizei Gelsenkirchen im Fall eines Tötungsdelikts im Stadtteil Beckhausen. Um 6.50 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zu einer Wohnung an der Braukämper Straße gerufen. Dort fanden sie einen 70-jährigen Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit mit tödlichen Stichverletzungen sowie seine 69-jährige, leicht verletzte Ehefrau vor. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu etwaigen weiteren Beteiligten dauern an. Die Obduktion des Verstorbenen ist für heute geplant.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell