Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruchsversuch in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Freitag, 16.01.2026, 13.00 Uhr und Samstag, 17.01.2026, 13.50 Uhr in eine Arztpraxis in der Hauptstraße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten die Eingangstüre aufzuhebeln und die Scheibe einzuschlagen. Die Türe hielt in beiden Fällen stand und die Täterschaft verlies unverrichteter Dinge die Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Hauptstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell