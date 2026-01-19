POL-FR: Rheinfelden: Brand in Reihenmittelhaus
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 20:45 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Liebenbergstraße in Rheinfelden gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Wohnung unbewohnt und wird derzeit renoviert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. ce
