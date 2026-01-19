PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand in Reihenmittelhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 20:45 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Liebenbergstraße in Rheinfelden gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Wohnung unbewohnt und wird derzeit renoviert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Arpad Kurgyis
Telefon: 0761 882-1019
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

