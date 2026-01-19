POL-FR: Rheinfelden: Brand in Reihenmittelhaus

Freiburg (ots) - Am Samstag, 17.01.2026, gegen 10:40 Uhr kollidierte ein Ford mit einer Mauer in der Straße Zur Knebelhalle in Wehr. Die Insassen entfernten sich unerkannt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 36-Jähriger, in der Nähe mit leichten Verletzungen festgestellt werden. Es konnte eine Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme in ...

