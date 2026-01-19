Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach- Wyhlen: Einbruch in Kiosk

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.01.2026, wurde ein Einbruch in einen Kiosk in der Markgrafenstraße in Grenzach- Wyhlen gemeldet. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte in der Nacht auf Sonntag gewaltsam in das Innere des Kiosks und entwendete Waren im Wert von mehreren zehntausend Euro . Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges an genannter Örtlichkeit wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07624 9890 0. Das Polizeirevier Rheinfelden nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07623 74040 entgegen. ce

