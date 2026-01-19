PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden im Elztal: Schwerer Verkehrsunfall - Pedelec-Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.01.2026, um 12:37 Uhr, wurde dem Polizeirevier Waldkirch ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich Niederwinden gemeldet. Ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer wurde beim Überqueren der B294 von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte der Pedelec-Fahrer, von Niederwinden auf die andere Straßenseite der B295 (Richtung Bleibach) zu queren. Der Pkw fuhr von Elzach kommend in Richtung Freiburg, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich rund um die Uhr an das Polizeireviers Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) zu wenden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

