Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Polizei sucht mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntagabend, 18.01.2026, soll gegen 22:00 Uhr ein Autofahrer mit einem grauen Mercedes-Benz die Bundesstraße 34 von Rheinfelden in Richtung Grenzach unterwegs gewesen sein.

Dabei habe er nach bisherigen Erkenntnissen wohl zwei für ihn geltende rote Ampeln missachtet. Zudem soll der Fahrer des Wagens in Grenzach-Wyhlen sowie außerorts laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

Dabei soll es mindestens in einem Fall zu einem Überholmanöver an einer unübersichtlichen Stelle durch den zunächst unbekannten Autofahrer gekommen sein, bei dem das überholte Fahrzeug und auch der Gegenverkehr stark abgebremst haben um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine Zeugin konnte das amtliche Auto-Kennzeichen des Tatverdächtigen ablesen und verständigten die Polizei.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde ein 24-Jähriger als möglicher Fahrer des besagten Fahrzeugs identifiziert. Gegen den Mann hat das Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623 7404-0) ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht nun weitere Geschädigte, die möglicherweise durch das Fahrverhalten gefährdet wurden.

