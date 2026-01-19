PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Polizei sucht mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 18.01.2026, soll gegen 22:00 Uhr ein Autofahrer mit einem grauen Mercedes-Benz die Bundesstraße 34 von Rheinfelden in Richtung Grenzach unterwegs gewesen sein.

Dabei habe er nach bisherigen Erkenntnissen wohl zwei für ihn geltende rote Ampeln missachtet. Zudem soll der Fahrer des Wagens in Grenzach-Wyhlen sowie außerorts laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

Dabei soll es mindestens in einem Fall zu einem Überholmanöver an einer unübersichtlichen Stelle durch den zunächst unbekannten Autofahrer gekommen sein, bei dem das überholte Fahrzeug und auch der Gegenverkehr stark abgebremst haben um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine Zeugin konnte das amtliche Auto-Kennzeichen des Tatverdächtigen ablesen und verständigten die Polizei.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde ein 24-Jähriger als möglicher Fahrer des besagten Fahrzeugs identifiziert. Gegen den Mann hat das Polizeirevier Rheinfelden (Tel.: 07623 7404-0) ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht nun weitere Geschädigte, die möglicherweise durch das Fahrverhalten gefährdet wurden.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:25

    POL-FR: Bad Säckingen: Erneuter Raubüberfall auf dieselbe Tankstelle - Täterfestnahme

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 17.01.2026, gegen 18:15 Uhr wurde die Tankstelle in der Baseler Straße erneut überfallen. Dem zügigen Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen und der Diensthundeführer war es zu verdanken, dass der 26-jährige Tatverdächtige, mit syrischer Staatsbürgerschaft, noch am Tatort festgenommen werden konnte. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:24

    POL-FR: Bad Säckingen: Raub auf Tankstelle in der Schaffhauser Straße

    Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 18.01.2026, betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Schaffhauser Straße und erbeutete die Kasse. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Eine großangelegte Fahndung blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:21

    POL-FR: Zell im Wiesental: Brand in Mehrfamilienhaus - Neun Verletzte

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 18.01.2026, kurz nach Mitternacht brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schönauer Straße in Zell im Wiesental ein Brand aus. Durch die starke Rauchentwicklung mussten neun Personen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Zwei Jugendliche und zwei Erwachsene mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren