Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Brand in Mehrfamilienhaus - Neun Verletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.01.2026, kurz nach Mitternacht brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schönauer Straße in Zell im Wiesental ein Brand aus.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten neun Personen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Zwei Jugendliche und zwei Erwachsene mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wurde auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Die Wohnungen waren nach dem Einsatz wieder bewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Polizeirevier Schopfheim übernommen hat.

