Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Diebstahl eines Pkw

Moers (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 08:15 Uhr einen Pkw auf der Liebrechtstraße.

Der Pkw parkte dort am Fahrbahnrand.

Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Dodge Ram 1500 Pick-Up mit dem amtlichen Kennzeichen MO-MM1219. Auf der Heckscheibe ist das Logo des Fußballvereins Eintracht Frankfurt angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

EG/Ref. 260109-1326

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell