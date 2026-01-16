PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Auto gegen Baum - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, kam ein 34-Jähriger mit seinem Ford gegen 23:45 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdbeteiligung zwischen Görwihl und Segeten von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Ford wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

