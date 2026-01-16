Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 57-Jähriger von Unbekannten angegriffen und beraubt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 16.01.2026, sollen mehrere Unbekannte einen 57-Jährigen in der Bertoldstraße (Höhe Hausnummer 65) in Freiburg angegriffen und beraubt haben.

Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe er die Angreifer in einer Bar in der Bertoldstraße kennengelernt und mit diesen den Abend verbracht. Nachdem die Gaststätte schloss, sei es durch die Gruppe zu Beleidigungen zum Nachteil des 57-Jährigen gekommen. Der Geschädigte habe sich in der Folge von der Gruppe entfernt. Diese sei ihm gefolgt und habe ihn körperlich angegriffen und seinen Rucksack entwendet. Mehrere unbeteiligte Zeugen, die zufällig vorbeikamen, sollen eingegriffen haben. Der Geschädigte trug nach aktuellem Stand leichte Verletzungen davon. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

- fünf bis sechs männliche Personen und eine weibliche Person - ca. 16-18 Jahre alt - eine Person mit auffälligem Nacken-Tattoo - eine Person mit gelockten Haaren - eine Person auffällig blond, klein und mit stämmiger Figur - eine Person trug eine weiße Pufferjacke - alle Personen sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

