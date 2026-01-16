PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg | Folgemeldung: POL-FR: Albbruck: Unbekannter Täter überfällt Spielothek - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten Einsatzkräfte am Mittwoch, 14.01.2026, ein schwarzes Motorrad bei einem Tatverdächtigen in einer Gemeinde im Westen des Landkreises feststellen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden bei dem 38-jährigen Deutschen Teile der Tatkleidung aus dem Raubüberfall und das Tatfahrzeug sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Am Samstagvormittag, 10.01.2026, wurde gegen 08:30 Uhr eine Spielothek in der Hauensteiner Straße in Albbruck durch einen Unbekannten ausgeraubt. Der Täter flüchtete im Anschluss.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein maskierter Mann die Spielothek betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Mitarbeiterin der Spielothek kam den Forderungen nach und händigte dem unbekannten Täter unter anderem Bargeld aus der Kasse aus. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute auf einem schwarzen Motorrad in Richtung Albbruck. Die Angestellte blieb unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - Männlich,
   - ca. 30-40 Jahre alt,
   - dunkle Augen und Augenbrauen,
   - gebückte Körperhaltung,
   - sprach akzentfreies Deutsch,
   - trug eine dunkle Jacke mit weißen Streifen bzw. Nähten und einer
     reflektieren Aufschrift auf dem Rücken, eine dunkle Hose sowie 
     schwarze Schuhe.
   - Außerdem sei der Mann mit einer dicken Strickmaske/ -haube mit 
     Aussparungen an den Augen maskiert gewesen und habe auf dem 
     Motorrad einen schwarzen Helm mit Visier getragen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg sowie der Bundespolizei blieben erfolglos.

Der Wert der Beute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (Tel.: 07621 176-0) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07761 934-500 entgegen.

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

