Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 15.01.2026, gegen 05.00 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige auf noch ungeklärte Art und Weise in das Innere einer Gaststätte in der Badstraße in Tiengen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos in der Badstraße beobachtet haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, Ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

