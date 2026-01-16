Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Raubüberfall auf Tankstelle

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, wurde die Tankstelle in der Basler Straße in Bad Säckingen gegen 21:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter überfallen. Dieser entkam mit Bargeld. Der Mitarbeiter und ein Kunde blieben unverletzt. Eine großangelegte Fahndung mit Einsatzkräften der angrenzenden Polizeireviere und der Bundepolizei blieb ohne Erfolg. Der männliche Täter wird als ca. 180-185 cm groß mit schlanker Statur beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Hose und einer weiß-schwarz karierten Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell