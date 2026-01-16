PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf der Hans-Bunte-Straße in Freiburg kam es am Donnerstag, 15.01.2026, um circa 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine Pkw-Fahrerin die dreispurige Straße in Richtung Gundelfingen/Emmendingen. Kurz vor der Brücke, welche über die B3 führt, endet die linke Fahrspur, weshalb die Pkw-Fahrerin nach rechts auf die mittlere Fahrspur wechselte. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Pkw eines bislang unbekannten Fahrzeugführers, der nach Angaben der Geschädigten mit hoher Geschwindigkeit vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte.

Am Fahrzeug der Pkw-Fahrerin entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich zügig in Richtung B3/Emmendingen. Bei dem Pkw soll es sich um ein neueres, weißes Fahrzeug, Typ SUV-Coupé mit Fließheck, gehandelt haben, möglicherweise ein E-Auto der Marke Tesla.

Zeugen des Verkehrsunfalls und der beteiligte Fahrer werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761 882 3100, in Verbindung zu setzen

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

