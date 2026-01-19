Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Raub auf Tankstelle in der Schaffhauser Straße

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 18.01.2026, betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Schaffhauser Straße und erbeutete die Kasse. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Eine großangelegte Fahndung blieb erfolglos.

Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen.

Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

cf

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell