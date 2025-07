Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: CW) Höfen an der Enz - Fahrradfahrer nach alleinbeteiligtem Sturz schwerverletzt

Höfen an der Enz (ots)

Am Samstagabend kam ein Fahrradfahrer in Höfen an der Enz alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich schwer.

Nach bisherigem Erkenntnisstand zog sich ein 44-jähriger Fahrradfahrer am Samstagabend gegen 21:45 Uhr schwere Verletzungen zu, nachdem dieser in Höfen an der Enz auf der Liebenzeller Straße alleinbeteiligt an einem Bordstein hängen blieb. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste der 44-Jährige eine Blutprobe abgeben, da dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ob der Alkoholeinfluss Ursache für den Unfall war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

"Don't Drink and Drive" gilt auch für Fahrradfahren. Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden, wenn alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzukommen. Ab 1,6 Promille wird bei Fahrradfahrern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Bei Verstößen droht in der Regel eine Strafanzeige sowie eine Geldstrafe, Punkte in Flensburg und eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU).

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell