Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Erneuter Raubüberfall auf dieselbe Tankstelle - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 18:15 Uhr wurde die Tankstelle in der Baseler Straße erneut überfallen. Dem zügigen Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen und der Diensthundeführer war es zu verdanken, dass der 26-jährige Tatverdächtige, mit syrischer Staatsbürgerschaft, noch am Tatort festgenommen werden konnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Tatverdächtige auch für weitere Delikte in Frage kommt.

ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell