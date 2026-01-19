POL-FR: Bad Säckingen: Erneuter Raubüberfall auf dieselbe Tankstelle - Täterfestnahme
Freiburg (ots)
Am Samstag, 17.01.2026, gegen 18:15 Uhr wurde die Tankstelle in der Baseler Straße erneut überfallen. Dem zügigen Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen und der Diensthundeführer war es zu verdanken, dass der 26-jährige Tatverdächtige, mit syrischer Staatsbürgerschaft, noch am Tatort festgenommen werden konnte.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Tatverdächtige auch für weitere Delikte in Frage kommt.
ce
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -
Árpád Kurgyis
Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell