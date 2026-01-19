POL-FR: Freiburg-Ebnet: Pedelecfahrerin nach Streifvorgang verletzt - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Freiburg-Ebnet: Bereits am Dienstag, 13.01.2026, kam es in der Schwarzwaldstraße gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Schwarzwaldstraße stadtauswärts. Während er auf Höhe der Einmündung zur Hornbühlstraße versuchte, eine in gleicher Richtung fahrende Pedelecfahrerin zu überholen, streifte er diese. Die 11-jährige Pedelecfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Der Pkw-Fahrer sprach das Mädchen an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne sich weiter zu kümmern.
Die Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können.
