Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto gegen Mauer- Fahrer geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 10:40 Uhr kollidierte ein Ford mit einer Mauer in der Straße Zur Knebelhalle in Wehr. Die Insassen entfernten sich unerkannt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 36-Jähriger, in der Nähe mit leichten Verletzungen festgestellt werden. Es konnte eine Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folge. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Insassen geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar. ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Arpad Kurgyis
Telefon: 0761 882-1019
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

