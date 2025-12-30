Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt mutmaßliches Diebesduo am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29. Dezember 2025 hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn ein mutmaßliches Diebesduo gestellt. Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Duty-Free-Shops bemerkte zuvor einen Diebstahl und informierte umgehend die eingesetzte Streife der Bundespolizei.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 27-jährige Frau sowie einen 26-jährigen Mann, beide spanische Staatsangehörige. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie gemeinschaftlich insgesamt 19 Parfüms, zwei Handtaschen und drei Sonnenbrillen aus dem Geschäft. Acht der Parfüms konnten noch vor Ort an den Duty-Free-Shop zurückgegeben werden. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 4.000 Euro.

Die beiden Personen waren nachweislich zuvor mit einem Flug aus Barcelona am Flughafen Köln/Bonn gelandet und beabsichtigten, ihre Reise am Morgen mit einem Anschlussflug nach Berlin fortzusetzen. Noch im Abflugbereich konnten sie durch die eingesetzten Kräfte angetroffen und kontrolliert werden.

Die Bundespolizei führte umfassende polizeiliche Maßnahmen durch, darunter Identitätsfeststellungen, Durchsuchungen, Videoauswertungen sowie die Sicherstellung des Diebesgutes. Zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde gegen beide Tatverdächtigen eine Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 400 Euro erhoben.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen von der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Diebstahlsdelikte konsequent verfolgt werden und bedankt sich ausdrücklich für die aufmerksame und professionelle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Flughafens.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell