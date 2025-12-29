Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt fünf Einhandmesser
Dortmund (ots)
Am 28. Dezember kontrollierten Einsatzkräfte zwei Männer am Dortmunder Hauptbahnhof. Bei ihnen fanden die Bundespolizisten mehrere Messer.
Gegen 6 Uhr überprüften die Beamten einen 40-Jährigen und einen 42-Jährigen. Der jüngere Mann trug ein Einhandmesser sichtbar in der rechten Hosentasche, das die Beamten umgehend sicherten. Auf Nachfrage gab der Deutsche an, keine weiteren Messer mitzuführen. Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten jedoch drei weitere Messer, darunter zwei Einhandmesser.
Beim anderen Deutschen fanden die Uniformierten ebenfalls ein Einhandmesser.
Die Bundespolizisten beschlagnahmten alle Gegenstände und belehrten die Männer, die sich nicht äußerten.
Nach Abschluss der Maßnahmen durften der Lüner und der Bergkamener ihren Weg fortsetzen. Sie müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
