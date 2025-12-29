Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl bei Ausreisekontrolle vollstreckt - Reise endet am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 28. Dezember 2025.

Für einen 29-jährigen Reisenden endete die geplante Reise nach Istanbul am Flughafen Köln/Bonn bereits vor dem Abflug. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Mittag einen offenen Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen fest.

Der Mann hatte sich zunächst routinemäßig zur Kontrolle eingefunden und seinen deutschen Reisepass vorgelegt. Eine anschließende fahndungsmäßige Überprüfung im polizeilichen Informationssystem brachte jedoch einen entscheidenden Treffer: Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte den Reisenden wegen Urkundenfälschung zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Haftbefehl wurde dem Betroffenen noch vor Ort eröffnet. Bundespolizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort erfolgten eine Durchsuchung sowie eine Identitätsüberprüfung.

Um die drohende Ersatzfreiheitsstrafe abzuwenden, zahlte der Mann einen Betrag von 2.100 Euro noch vor Ort. Nach Zahlungseingang wurde der Haftbefehl gelöscht und dem Reisenden eine Quittung ausgehändigt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen - seine Auslandsreise war damit jedoch zunächst beendet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell