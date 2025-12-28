Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Renitentes Paar nach Ladendiebstahl gestellt - Bundespolizei greift durch

Hagen (ots)

Am 26. Dezember widersetzten sich im Hauptbahnhof Hagen zwei Personen nach einem Ladendiebstahl polizeilichen Maßnahmen und griffen Einsatzkräfte an.

Gegen 16:25 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 35-Jährigen im Anschluss an einen vollendeten Ladendiebstahl. Während der Maßnahme erschien seine 34-jährige Lebensgefährtin und störte diese trotz mehrfacher Aufforderung. Im weiteren Verlauf versuchte die Deutsche, einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen, verfehlte diese jedoch. Die Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert.

Zeitgleich versuchte der 35-Jährige, einem Polizisten zu schlagen und traf diesen leicht am Ohr. Auch den Deutschen brachten die Uniformierten zu Boden und fesselten ihn.

Während der fußläufigen Verbringung zur nahegelegenen Bundespolizeidienststelle spuckte der Wohnungslose einer Bundespolizistin ins Gesicht.

Die Uniformierten zogen einen Polizeiarzt hinzu, der die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes bestätigte. Anschließend führten ihn die Einsatzkräfte dem zentralen Polizeigewahrsam in Dortmund zu. Die 34-Jährige, ebenfalls wohnungslos, erhielt einen Platzverweis.

Alle eingesetzten Beamten blieben unverletzt und dienstfähig.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell