Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei findet Schlagring bei einem 14-Jährigen
Essen (ots)
Am 22. Dezember nahmen Einsatzkräfte am Essener Hauptbahnhof einen jungen russischen Staatsangehörigen in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen verbotenen Gegenstand.
Gegen 02:45 Uhr meldete ein Zugbegleiter einen Jugendlichen im Essener Hauptbahnhof. Die Polizisten trafen den 14-Jährigen an und nahmen ihn aufgrund der späten Stunde mit auf die Dienststelle.
Dort durchsuchten die Bundespolizisten den Jugendlichen und entdeckten einen Schlagring, den sie beschlagnahmten.
Nach erfolgter Belehrung machte der Mülheimer keine Angaben.
Die Beamten kontaktierten seine Eltern, in deren Obhut er nach Abschluss der Maßnahmen übergeben wurde. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
