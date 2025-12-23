Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bedrohung und verbale Entgleisungen: Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am 22. Dezember beleidigte eine Frau mehrere Personen am Dortmunder Hauptbahnhof. Nach mehrmaliger Aufforderung, den Bereich zu verlassen, und der Bedrohung von Leib und Leben durch die Tatverdächtige setzten Einsatzkräfte das Gewahrsam durch.

Gegen 03:50 Uhr erhielt die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Haupthalle. Vor Ort stellten die Uniformierten einen 32-Jährigen und eine 43-Jährige fest. Die Dame war aus zurückliegenden Einsätzen bereits polizeibekannt. Sie hatte mehrere Stunden zuvor bereits einen Platzverweis für den Hauptbahnhof erhalten. Aufgrund der unklaren Lage führten die Streifen beide Personen der Dienststelle zu. Nach Auswertung der Videoaufzeichnung konnte der Anfangsverdacht der körperlichen Auseinandersetzung nicht bestätigt werden. Der aus Rostock Stammende gab an, im Bereich der Toilettenanlage unvermittelt von der Deutschen mit dem Tod bedroht worden zu sein. Zeugen bestätigten die Aussagen. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich die Hammerin nicht zu den Vorwürfen. Aufgrund des gezeigten Verhaltens und dem nicht Nachkommen des Platzverweises ordneten die Beamten einen Gewahrsam zur Verhinderung weiterer Straftaten an und verbrachten die Beschuldigte in das Polizeigewahrsam.

Die Bundespolizisten werteten das Videomaterial aus und leiteten ein Strafverfahren ein.

