BPOL NRW: Nach Diebstahl ins Gefängnis - Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen

Nach dem Diebstahl von zwei Protein-Riegeln haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Freitagabend (19. Dezember) einen 37-jährigen Mann verhaftet.

Eine Mitarbeiterin eines Kiosks im Hauptbahnhof Bielefeld hatte den Mann in flagranti beim Diebstahl erwischt und ihn mit Hilfe der DB-Sicherheit an die Bundespolizei übergeben.

Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Paderborn den litauischen Staatsangehörigen per Haftbefehl suchte.

Das Amtsgericht Paderborn hatte ihn im Mai 2025 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte der Verurteilte, weshalb der Haftbefehl erlassen wurde.

Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und für die nächsten 15 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

