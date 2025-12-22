Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Entwichener Strafgefangener durch Bundespolizei gestellt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Am Mittag des 21.12.25 nutzte ein 46-jähriger bosnisch-herzegowinischer Mann einen Fernreisezug von Belgien nach Aachen. Er konnte allerdings kein Ticket vorweisen, woraufhin der Zugbegleiter die Bundespolizei in Aachen um Unterstützung bat.

Der Mann führte zudem keine Ausweispapiere mit sich und wurde sodann zwecks Feststellung seiner Identität zur Wache gebracht.

Dort wurde schnell - nach Abgleich seiner Fingerabdrücke - festgestellt, dass es sich hier um einen entwichenen Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt Bielefeld handelt. Der Mann befand sich dort wegen Beleidigung im offenen Vollzug und kehrte gemäß getroffenen Vereinbarungen nicht von einem genehmigten Ausgang zur Haft zurück. Keine 24 Stunden nach Feststellung seiner Abwesenheit wurde er allerdings wieder geschnappt und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell