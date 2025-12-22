PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kinder werfen Steine auf Züge - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 21. Dezember warfen mehrere Kinder Steine auf Züge an der Bahnstrecke im Bereich der Ripshorster Brücke in Essen-Dellwig. Die Einsatzkräfte stellten die Tatverdächtigen kurze Zeit später.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein Triebfahrzeugführer der RB 32 Kinder, die Steine werden an der Kreuzung Dellwiger Straße/Ripshorster Straße. Bundespolizisten stellten den beschädigten Zug im Hauptbahnhof Duisburg fest und nahmen den Schaden auf. Der Triebfahrzeugführer beschrieb vier beteiligte Kinder.

Ein weiterer Zug der Gegenrichtung (RE 3) wurde im Hauptbahnhof Dortmund überprüft. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten Einsatzkräfte im Bereich Dellwig drei Kinder im Alter von neun, zehn und 12-Jahren mit nordmazedonischer Staatsangehörigkeit sowie einen 10-jährigen libyschen Staatsangehörigen fest.

Die Beamten übergaben die Tatverdächtigen, die alle in Essen wohnhaft waren, im Anschluss an ihre gesetzlichen Vertreter. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 07:50

    BPOL NRW: Kinder spielen in den Gleisen - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

    Dortmund (ots) - Am 21. Dezember hielten sich zwei Kinder im Gleisbereich des Bahnhofs Dortmund-Aplerbeck auf. Bundespolizisten trafen die Kinder vor Ort an und schritten ein. Gegen 15:20 Uhr erhielt die Bundespolizei in Dortmund die Meldung über spielende Kinder im Bereich Dortmund-Aplerbeck. Eine eingesetzte Streife begab sich daraufhin zum Einsatzort und traf einen ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:45

    BPOL NRW: Jugendlicher schlägt Mann nieder - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

    Dortmund (ots) - Am 16. November griff ein deutscher Jugendlicher einen deutschen Staatsangehörigen in einem Schnellrestaurant am Dortmunder Hauptbahnhof an. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später. Der 17-Jährige wollte gegen 21:30 sein Mobiltelefon aufladen und setzte sich an einen Tisch, den ein 61-jähriger Mann als besetzt bezeichnete. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren