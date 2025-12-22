Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kinder werfen Steine auf Züge - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am 21. Dezember warfen mehrere Kinder Steine auf Züge an der Bahnstrecke im Bereich der Ripshorster Brücke in Essen-Dellwig. Die Einsatzkräfte stellten die Tatverdächtigen kurze Zeit später.

Gegen 13:30 Uhr meldete ein Triebfahrzeugführer der RB 32 Kinder, die Steine werden an der Kreuzung Dellwiger Straße/Ripshorster Straße. Bundespolizisten stellten den beschädigten Zug im Hauptbahnhof Duisburg fest und nahmen den Schaden auf. Der Triebfahrzeugführer beschrieb vier beteiligte Kinder.

Ein weiterer Zug der Gegenrichtung (RE 3) wurde im Hauptbahnhof Dortmund überprüft. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten Einsatzkräfte im Bereich Dellwig drei Kinder im Alter von neun, zehn und 12-Jahren mit nordmazedonischer Staatsangehörigkeit sowie einen 10-jährigen libyschen Staatsangehörigen fest.

Die Beamten übergaben die Tatverdächtigen, die alle in Essen wohnhaft waren, im Anschluss an ihre gesetzlichen Vertreter. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

