Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Jugendlicher schlägt Mann nieder - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 16. November griff ein deutscher Jugendlicher einen deutschen Staatsangehörigen in einem Schnellrestaurant am Dortmunder Hauptbahnhof an. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später.

Der 17-Jährige wollte gegen 21:30 sein Mobiltelefon aufladen und setzte sich an einen Tisch, den ein 61-jähriger Mann als besetzt bezeichnete. Daraufhin ging der Jugendliche den Mann verbal an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte zu Boden, verletzte sich am Ellenbogen und wurde anschließend durch den jungen Deutschen mehrfach gegen Körper und Kopf geschlagen und getreten.

Die Ehefrau des Mannes griff ein, woraufhin der Angreifer von ihm abließ und flüchtete. Einsatzkräfte stellten den Jugendlichen wenig später am Seiteneingang des Dortmunder Hauptbahnhofes. Nach erfolgter Belehrung äußerte sich der Dortmunder nicht.

Da die Eltern des Jugendlichen nicht erreichbar waren, hielten die Uniformierten Rücksprache mit dem Jugendamt, das entschied, dass der 17-Jährige die Dienststelle selbstständig verlassen durfte. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell