Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stürzt zwischen Zug und Bahnsteigkante - Die Bundespolizei warnt vor Gefahren des Bahnverkehrs

Essen (ots)

Am 21. Dezember ereignete sich ein Unfall auf einem Bahnsteig im Essener Hauptbahnhof. Mitarbeiter der Bahn halfen dem Verunfallten. Die Bundespolizei warnt vor den Gefahren im Bahnverkehr. Gegen 14:15 Uhr ging in der Wache der Bundespolizei in Essen ein Notruf ein. Ein Reisender war zwischen Zug und Bahnsteigkante gestürzt. Als die Einsatzkräfte am Bahnsteig zu Gleis 11 eintrafen, stellten sie einen 54-Jährigen fest. Mitarbeiter der Bahn hatten den Essener bereits aus seiner gefährlichen Lage befreit. Der deutsche Staatsbürger zog sich bei dem Sturz nur eine leichte Verletzung am Kinn zu. Diese wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte großes Glück und hat sich nur leicht verletzt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können sie nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u. a. im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell