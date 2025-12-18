Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Verkehrsunfall in Finnentrop

Finnentrop (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop zu einem Verkehrsunfall mit dem Einsatzstichwort "eingeklemmte Person" alarmiert. In der Serkenroder Straße waren zwei Pkw frontal zusammengestoßen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Beide Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine verletzte Person wurde zur weiterführenden Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen des Rettungsdienstes, stellte den Brandschutz sicher, leuchtete die Einsatzstelle aus und nahm auslaufende Betriebsmittel auf.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Bamenohl, Finnentrop und Heggen. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei.

