Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen - 23 Einsatzkräfte beenden Truppmann-Ausbildung

Finnentrop (ots)

Am Samstag, den 18. Oktober 2025, haben 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop den Lehrgang "Truppmann Modul 4" erfolgreich abgeschlossen und damit ihre Grundausbildung beendet.

Die insgesamt 41-stündige Ausbildung erstreckte sich über vier Wochenenden und umfasste sowohl theoretische als auch praktische Inhalte. Im Mittelpunkt standen die Themen Gefahren an der Einsatzstelle, Aufbau und Aufgaben von Einheiten im Löscheinsatz, Tür- und Fensteröffnung, patientenorientierte Rettung, Technische Hilfeleistung sowie der Einsatz tragbarer Leitern in Verbindung mit Absturzsicherung. Darüber hinaus wurden die Löschwasserentnahme und die Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken behandelt.

Nach erfolgreicher theoretischer und praktischer Prüfung konnte Lehrgangsleiter und stellvertretender Leiter der Feuerwehr, Jörg Schäfers, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur bestandenen Ausbildung gratulieren.

Den Lehrgang absolvierten erfolgreich:

Noel Kammerer, Max Nolte (Einheit Bamenohl), Joschka Brachthäuser, Justus Mennekes, Mario Schäfers (Einheit Finnentrop), Patrick Bücker, Finn Kuhlmann, Nico Müller, Ben Eric Wilmes (Einheit Heggen), Felix Hohmeister(Einheit Fretter), Patrick Bitter, Linus Hanses, Lukas Rohrmann, Jannik Schulte, Noel Stamm (Einheit Ostentrop), Angela Holfeld (Einheit Rönkhausen), Marvin Pieper, Pascal Pieper, Tobias Rhode (Einheit Schliprüthen) sowie Markus Geueke, Andy Kirchner, Harald Linden und Simon Stiesberg (Einheit Serkenrode).

