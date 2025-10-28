Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Gartenhüttenbrand in Finnentrop-Fretter

Am späten Montagabend wurde die Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop zu einem Gartenhüttenbrand in Finnentrop-Fretter alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Hütte bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf eine angrenzende Doppelgarage überzugreifen.

Aufgrund der Lage erfolgte eine Stichworterhöhung auf "Feuer 3", um weitere Einheiten nachzualarmieren. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor und konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Brandstelle wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz befanden sich rund 60 Einsatzkräfte der Einheiten Bamenohl, Finnentrop, Lenhausen, Ostentrop, Fretter und Serkenrode sowie das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei und der Rettungsdienst.

