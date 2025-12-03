Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Brand in Finnentrop-Heggen

Finnentrop (ots)

Ein Brand einer Mülltonne an der Außenfassade eines Wohnhauses in Finnentrop-Heggen hat am heutigen Abend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Durch die starke Hitzeentwicklung platzte ein angrenzendes Kellerfenster, sodass Rauch in das Gebäude eindringen konnte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Bewohner atmete Rauch ein und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Während der Löscharbeiten verletzte sich zudem ein Feuerwehrmann und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren die Einheiten Heggen und Lenhausen mit rund 35 Einsatzkräften. Zusätzlich unterstützten Kräfte des DRK-Ortsverbands Attendorn, der Rettungsdienst sowie die Polizei die Maßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell