Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei verhaftet 45-jährigen Werler

Hamm / Werl (ots)

Das Weihnachtsfest muss ein 45-jähriger Mann aus Werl in diesem Jahr in Haft verbringen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den Mann am Montagnachmittag (22. Dezember) im Hauptbahnhof Hamm und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund ihn mit Haftbefehl suchte.

Das Amtsgericht Hamm hatte den deutschen Staatsangehörigen im Oktober 2024 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 90 Tagesätzen zu je 40 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte der Verurteilte, weshalb der Haftbefehl erlassen wurde.

Da der Gesuchte die Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet und für die nächsten 45 Tage in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell