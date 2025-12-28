Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl im Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt renitenten Tatverdächtigen in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am 28. Dezember entwendete ein Mann im Hauptbahnhof Dortmund Waren aus einer Drogeriefiliale und leistete anschließend Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen.

Gegen 13:20 Uhr entnahm ein 19-Jähriger eine Weinflasche aus einer Drogerie am Hauptbahnhof Dortmund, ohne diese zu bezahlen. Noch vor Verlassen des Geschäfts wurde er durch einen Ladendetektiv gestellt. Dabei versuchte sich der Ukrainer gewaltsam zu entziehen und wurde durch den Detektiv zu Boden gebracht.

Nach Eintreffen der Bundespolizisten brachten diese den Tatverdächtige zur Dienststelle. Bei der anschließenden Durchsuchung griff der Steinebacher die Einsatzkräfte tätlich an und leistete Widerstand.

Nach Rücksprache mit der Kriminalwache forderten die Einsatzkräfte einen Polizeiarzt an, der die Gewahrsamsfähigkeit bestätigte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben ihn die Uniformierten dem zentralen Polizeigewahrsam Dortmund.

Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls sowie wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell