Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann missachtet Anweisungen im Gleisbereich - Bundespolizei beendet Gefahrensituation

Bochum

Am 24. Dezember kam es am Hauptbahnhof Bochum zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich ein Mann mehrfach in den Gleisbereich begeben und sich anschließend gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt hatte.

Gegen 6:30 Uhr betrat ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger wiederholt den Gleisbereich an Bahnsteig 3. Trotz mehrfacher Aufforderung entfernte er sich nicht von der Bahnsteigkante. Da ein Zug kurz vor der Einfahrt stand, zogen ihn die Einsatzkräfte aus dem Gefahrenbereich.

Im weiteren Verlauf kam er polizeilichen Anweisungen nicht nach und verhielt sich aggressiv. Zur Eigensicherung wurde er gefesselt, wobei er Widerstand leistete. Auch bei der anschließenden Mitnahme in den Dienstraum sperrte er sich erneut.

Nach Abschluss der Maßnahmen klagte der Mann über Schmerzen, weshalb ein Krankentransportwagen angefordert wurde. Eine medizinische Mitnahme war nicht erforderlich, auf Wunsch des Syrers erfolgte dennoch eine Untersuchung im Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält. Präventionshinweise gibt es u.a.im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

