POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus
Wolfsburg (ots)
Wolfsburg, Reislingen, Hauptstraße
24.12.2025, 10:00 Uhr - 25.12.2025, 14:28 Uhr
Unbekannte brachen zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ein.
Die Hauseigentümerin stellte den Einbruch am Donnerstagnachmittag fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Einwirken auf die Terrassentür Zugang zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten alle Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.
Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de
