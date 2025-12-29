PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislingen, Hauptstraße

24.12.2025, 10:00 Uhr - 25.12.2025, 14:28 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ein.

Die Hauseigentümerin stellte den Einbruch am Donnerstagnachmittag fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Einwirken auf die Terrassentür Zugang zum Inneren des Hauses. Sie durchsuchten alle Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

