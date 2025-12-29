Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnung in Vollbrand

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Wilhelmstraße

27.12.2025, 17:36 - 21:15

Zu einem Vollbrand einer Wohnung kam es am frühen Samstagabend in der Wilhelmstraße in Schöningen. Insgesamt vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr nahmen bei ihrem Eintreffen eine deutliche Rauchentwicklung aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses wahr, die sich kurz darauf zu einem Vollbrand entwickelte. Die Feuerwehren aus Schöningen, Hoiersdorf und Esbeck begann umgehend mit der Evakuierung der Bewohnenden aus dem Haus sowie den Löscharbeiten. Insgesamt wurden drei Bewohner des Mehrfamilienhauses sowie ein Kamerad der Feuerwehr leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch Rettungssanitäter sowie einen Notarzt versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Mehrfamilienhaus ist aufgrund der durch den Brand entstandenen Schäden bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde polizeiliche beschlagnahmt. Nach jetzigem Kenntnisstand gehen die Ermittler der Polizei von einer Brandstiftung aus. Der entstandene Schaden wir auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer des Einsatzes war die Wilhelmstraße voll gesperrt.

