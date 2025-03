Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Teilrücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Drei Unbekannte greifen Minderjährigen an

Essen (ots)

Die am 28. Januar 2025 veröffentlichte Fahndung nach drei jungen Männern, die verdächtig werden einen Jugendlichen körperlich und verbal angegangen zu haben, kann teilweise gelöscht werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5958389

Ein Tatverdächtiger konnte anhand mehrerer Bürgerhinweise identifiziert werden.

Gegen den 14-jährigen Syrer aus Essen richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die bisherige Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das elektronisch veröffentlichte Fahndungsfoto der identifizierten Person (unbekannter Tatverdächtiger 1) zu löschen ist und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien verbreitet werden darf.

Die Bundespolizei bittet zudem weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung zur Identifizierung der zwei noch unbekannten Tatverdächtigen. Die Tat ereignete sich am 2. August 2024 zwischen 16:57 Uhr und 17:05 Uhr vor der Lidl-Filiale im Hauptbahnhof Essen. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Unbekannten einen weißen Pullover und eine blaue Jeans. Der andere noch nicht identifizierte Verdächtige trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Kappe.

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2025/oefa-12-2025.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell