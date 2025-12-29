PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Lessingstraße

24.12.2025, 12:00 Uhr - 25.12.2025, 12:10 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße in Helmstedt ein. Die Polizei sucht Zeugen. Als die Hauseigentümerin am Donnerstagmittag nach Hause kam, bemerkte sie den Einbruch und informierte sofort die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung. Nachdem die Unbekannten alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht hatten, begaben sie sich in die Wohnung im 1. Obergeschoss und wirkten auch hier mit Gewalt auf die Wohnungseingangstür ein, um ins Innere der Wohnung zu gelangen. Insgesamt entwendeten sie nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld, Schmuck sowie mehrere Sammlermünzen und eine Spielekonsole. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die auffällige Personen bemerkt haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei n Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

