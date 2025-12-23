Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtgebiet

17.12.2025, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg führte am vergangenen Mittwoch Schwerpunktkontrollen zum Thema Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit an mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet Wolfsburg durch.

Hierbei konnten die Beamten sechs Verkehrsteilnehmende feststellen, welche augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Ihnen wurde in der Folge Blutproben durch einen Arzt entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus konnten die Beamten 16 weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Gurt- und Handyverstöße, feststellen und ahnden. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei erneut, dass die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern verboten ist und ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Person selbst und Unbeteiligte darstellt.

Insgesamt wurden knapp 200 Fahrzeuge kontrolliert.

