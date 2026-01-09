Polizei Köln

POL-K: 260109-1-K Kriminalpolizei fahndet nach Betrüger mit auffälliger Arm-Tätowierung - Lichtbilder veröffentlicht

Köln (ots)

Mit aktuellen Bildaufnahmen fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 35 Jahre alten Mann mit auffälliger Tätowierung am linken Arm. Er steht im Verdacht, mit einer gestohlenen Debitkarte mehrfach missbräuchliche Abhebungen an Geldautomaten vorgenommen zu haben. Zudem soll er die von einer 82-jährigen Seniorin erlangte EC-Karte auch zur Zahlung in Elektronik- und Lebensmittelgeschäften in Köln, Bergisch Gladbach, Kerpen und Remscheid eingesetzt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen Ende Juni und Anfang Juli 2025.

Der finanzielle Schaden beläuft sich auf mehr als 35.000 Euro.

Die Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/191235

Hinweise zur Identität sowie zu seinem Aufenthaltsort nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 33 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell