POL-K: 260107-2-K Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Köln sucht nach mutmaßlichem Spanner - Fotos

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Köln nach einem älteren Mann, der bereits am 16. August 2025 gegen 17.50 Uhr einer Kundin in einem Supermarkt am Eigelstein unter das Sommerkleid fotografiert oder gefilmt haben soll. Die Kundin hatte dies erst bemerkt, als ein bislang noch unbekanntes junges Pärchen den Tatverdächtigen darauf angesprochen hatte. Dieser war daraufhin umgehend aus dem Geschäft geflüchtet. Der auf etwa 50 bis 65 Jahre geschätzte Tatverdächtige hatte zum Tatzeitpunkt einen grau/schwarzen kurzen Vollbart, eine graue Hose, ein blaues Hemd sowie ein weißes Unterhemd und weiße Sneaker getragen. Er hat zudem eine dunkle Kappe getragen und hat eine untersetzte Figur.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/191040

Zeugen, insbesondere das junge Pärchen und weitere Kunden, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 zu melden. (cr/al)

